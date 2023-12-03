اعتلى فريق تويوتا جازو للسباقات منصة التتويج بعد فوزه بالمراكز الثلاثة الأولى على أرضه في رالي اليابان ضمن منافسات بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، ليكمل موسما حافلا بالنجاح، إذ حقق إلفين إيفانز المركز الأول على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائية التي تحمل الرقم 33، تلاه سيباستيان أوجييه ثانيا، وكالي روفانبيرا ثالثا على متن مركبتي تويوتا GR يارس رالي 1 الـ «هايبرد» الكهربائيتين اللتين تحملان الرقم 17 و69 على التوالي.



ويعد هذا الفوز الثالث للسائق إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في هذا الموسم، والتاسع من أصل 13 رالي هذا العام لفريق تويوتا جازو للسباقات. وكانت شركة تويوتا قد ضمنت بالفعل لقب بطولة المصنعين خلال الجولة الـ 11 في رالي تشيلي، قبل أن يحصل كالي روفانبيرا ويوني هالتونين على لقبي بطولة السائقين ومساعديهم للمرة الثانية في رالي أوروبا الوسطى.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور كوربوريشن ورئيس فريق تويوتا جازو للسباقات آكيو تويودا: «لقد تحقق الكثير من الأمور في رالي اليابان هذا العام. فمن خلال التحسين المستمر، أسهم رالي اليابان هذا العام في تعزيز ثقافة الراليات وجعل من رياضة سباقات السيارات بشكل عام تقليدا أساسيا في موسم الخريف في اليابان. لقد كان الرالي مليئا بالتجارب الممتعة بالنسبة للمشجعين والسائقين على حد سواء، وكان أكثر ما نال إعجاب الجماهير استخدامنا لملعب تويوتا كإحدى المراحل الخاصة من الرالي، ما سمح لنا مشاهدة مهارات السائقين عن قرب، وأتاح لهم القيادة أمام حشد كبير من المشجعين. وإذا واصلنا هذا النوع من الراليات، فأنا متأكد من أن رياضة سباقات السيارات ستصبح ثقافة في اليابان وستحظى بشعبية أكبر. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من بذل جهدا كبيرا لجعل رالي اليابان 2023 قصة نجاح عظيمة».