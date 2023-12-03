سحبت في مدينة هامبورغ (شمال المانيا) قرعة نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة إقامتها في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، وجاءت كالتالي:



٭ المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا



٭ المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، ايطاليا، البانيا



٭ المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا



٭ المجموعة الرابعة: الفائز في المسار الأول من الملحق، هولندا، النمسا، فرنسا.



٭ المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز في المسار الثاني من الملحق.



٭ المجموعة السادسة: تركيا، الفائز في المسار الثالث من الملحق، البرتغال، التشيك.



ويتأهل إلى الدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى افضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. وسيكون ملعب «اليانز أرينا» في ميونيخ مسرحا للمباراة الافتتاحية لكأس «أوروبا 2024» لكرة القدم بين ألمانيا الدولة المضيفة واسكتلندا في 14 يونيو المقبل.



وعلى الرغم من أفضلية الأرض بالنسبة للمنتخب الألماني الذي يغيب اللقب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996 في إنجلترا، فهو يعاني من أزمة بعد أن خسر في 6 من 11 مباراة لعبها منذ الخروج الثاني على التوالي من كأس العالم في دور المجموعات العام الماضي.