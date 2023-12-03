عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم الى أربع نقاط مؤقتا عقب فوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة.



سجل هدفي الـ «غانرز» كل من بوكايو ساكا (6) والنرويجي مارتن أوديغار (13)، قبل أن يقلص البرازيلي ماتياس كونيا الفارق لولفرهامبتون (86).



في المباريات الأخرى، فاز برنتفورد على لوتون 3-1 بعدما سجل له كل من الفرنسي نيل موباي (49) وبن مي (56) والغرينادي شاندون بابتيست (81) أهدافه.



وقلص الأسكتلندي جاكوب براون النتيجة للوتون (76).



وفي معركة القاع، حقق بيرنلي فوزا ساحقا على شيفيلد يونايتد المنقوص بخماسية نظيفة.إلى ذلك، يواجه اليوم مان سيتي حامل اللقب على أرضه توتنهام في قمة المرحلة.



وفشل سيتي، بتعادله مع ليفربول 1-1 في المرحلة الماضية، في الفوز على أرضه في جميع المسابقات للمرة الأولى هذا العام وأنهى سلسلة من 23 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات منذ 31 ديسمبر الماضي، في مباراة سجل خلالها العملاق النرويجي إرلينغ هالاند (23 عاما) هدفه الخمسين في الدوري في مباراته الـ 48، ليصبح الأسرع في الوصول إلى هذا الرقم بالدوري محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم آندي كول الذي احتاج إلى 65 مباراة.



ويلتقي ليفربول مع ضيفه فولام الرابع عشر (15 نقطة).



كما يستقبل تشلسي العاشر، والذي مازال يبحث عن الاستقرار ضيفه برايتون الثامن، ويلتقي وست هام مع كريستال بالاس، وبورنموث مع فولام.