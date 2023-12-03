أحرزت ألمانيا لقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها بعد فوزها على فرنسا بركلات الترجيح 4-3، اثر تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي أمس بمدينة سوراكارتا الإندونيسية.



وهذا اللقب الأول لألمانيا التي بلغت نهائي نسخة 1985 الافتتاحية وحلت ثالثة في 2007 و2011 ورابعة في 1997. أما فرنسا، فأخفقت في إضافة لقبها الثاني بعد 2001 عندما فازت على نيجيريا بثلاثية نظيفة.



تقدمت ألمانيا بهدفي باريس برونر (29 من ركلة جزاء) ونوح درويش (51)، قبل أن تقلص فرنسا الفارق عن طريق سايمون بوابريه (53). وأكملت ألمانيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد وينرز أوساوي (69)، ما سمح للفرنسيين بالمعادلة في الدقائق الأخيرة عن طريق ماتيس أموغو (85).



وفي ركلات الترجيح أهدرت فرنسا ثلاث محاولات في ظل تألق الحارس كونستانتين هايده، فيما أهدرت ألمانيا ركلتين.