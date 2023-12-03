أنهى يوفنتوس سجل مونزا الخالي من الهزائم على أرضه في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بفوزه عليه 2-1، ليقفز مؤقتا إلى الصدارة على حساب إنتر في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشرة. وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن إنتر الذي يحل اليوم ضيفا على نابولي حامل اللقب. وبعدما أهدر الصربي دوشان فلاهوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 11، افتتح الفرنسي أدريان رابيو التسجيل لـ «السيدة العجوز» بعدما تابع برأسه ركلة ركنية في المرمى (12). وظن مونزا أنه نجا من الخسارة عندما أدرك التعادل في الدقيقة 90+1 عبر الأرجنتيني فالنتين كاربوني، لكن فيديريكو غاتي منح يوفنتوس انتصارا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن الضائع. وبالتالي، بقي مونزا في المركز العاشر في ترتيب «سيري أ» مع 18 نقطة.



ويسعى «نيراتزوري» إلى استعادة ترتيب «سيري أ» من «السيدة العجوز» لكنه سيواجه امتحانا في جنوب إيطاليا بمواجهة حامل اللقب.



ولا يدخل فريق المدرب سيموني إنزاغي اللقاء المرتقب بأفضل طريقة كونه تعادل أيضا أمام بنفيكا البرتغالي 3-3 في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يضعه امام اختبار تخطي جدول المباريات المزدحم خارج أرضه.



فرنسا



يسعى باريس سان جرمان حامل اللقب الى تثبيت اقدامه في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على لوهافر ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر.



ويأمل فريق المدرب الاسباني لويس أنريكي أن يواصل فريقه نغمة الفوز في «ليغ1» حيث فاز فريق العاصمة في مبارياته الست الاخيرة، ومنها الفوز الاخير المهم على حساب احد ابرز مطارديه هذا الموسم موناكو بنتيجة 5-2.