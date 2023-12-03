يستقبل باير ليفركوزن ضيفه بوروسيا دورتموند الجريح ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم، متسلحا بنتائجه المذهلة منذ بداية الموسم، حيث حافظ على سجله خاليا من الخسارة ولم يهدر سوى نقطتين فقط.



ويتصدر ليفركوزن ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة بعد 12 مرحلة، متقدما بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب و10 نقاط عن دورتموند وصيف النادي «البافاري» في الموسم الماضي بفارق الأهداف.



ولم يكتف ليفركوزن بنتائجه المحلية، حيث حقق 8 انتصارات تواليا، اذ يتألق أيضا على الصعيد القاري بعدما ضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بسجل خال من الخسارة، كما حقق 14 فوزا تواليا في مختلف المسابقات والثامن عشر في 19 مباراة خاضها حتى الآن دون خسارة.



إلى ذلك، تأجلت مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين، التي كانت مقررة أمس، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة بافاريا، حسبما أعلنت شركة النقل العام «ام في جي».



وشرحت الشركة في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت «الأعزاء الركاب، لقد ألغيت مباراة بايرن ميونيخ وأونيون برلين المقررة».



وأكدت رابطة الدوري الألماني التأجيل، موضحة ان مالك ملعب أليانز أرينا «أغلق المنفذ المؤدي إلى الملعب، بسبب التساقط المستمر للثلوج».