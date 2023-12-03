اكتشف العلماء في مركز «لافيروف» الفيدرالي لدراسة القطب الشمالي بأكاديمية العلوم الروسية، نوعا جديدا من الفراشات في جزيرة فلوريس الإندونيسية.



وقال الباحث في المركز فيتالي سبيتسين، في حديث لوكالة «تاس» الروسية، إن هذه الفراشة كبيرة إلى حد ما، ذات لون بني زيتوني، ولها بقع على أجنحتها.



وأضاف سبيتسين «يتموج لون هذا النوع النادر جدا من الفراشة بين البني إلى البني الزيتوني، وأجنحتها مدببة، وعلى الأجنحة الأمامية توجد بقع»، وتابع «إنها فراشة خضراء مع أطراف فاتحة اللون. وهي فراشة مشرقة إلى حد ما».



وتشبه هذه الفراشات إلى حد ما الطيور الطنانة من حيث سلوكها.