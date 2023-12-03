قال تقرير الشال الأسبوعي إن أداء بورصة الكويت خلال نوفمبر الماضي، كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء أكتوبر، حيث ارتفع قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، وقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.1% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.9%، وارتفع كذلك مؤشر السوق (الرئيسي 50) بنحو 1.6%.



وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في نوفمبر مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت نحو 1.017 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 970.2 مليون دينار أي بنسبة 4.8%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر نوفمبر وهو الأهم، نحو 46.2 مليون دينار، أي أعلى بنحو 9.6% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أكتوبر البالغ نحو 42.2 مليون دينار.



وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الحالي (أي في 225 يوم عمل) نحو 9.5 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 42.2 مليون دينار، منخفضا بنحو -32.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 62.6 مليون دينار، ومنخفضا أيضا بنحو -30.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2022 البالغ نحو 60.3 مليون دينار.



ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.3% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.3% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.



أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 8.4% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 18.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال نوفمبر 2023، فكان كالتالي:



السوق الأول



حظي السوق الأول بنحو 731.1 مليون دينار أو ما نسبته 71.9% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 85.2% من سيولته ونحو 61.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 14.8% من سيولته.



وحظيت شركة واحدة بنحو 21.5% من سيولته ونحو 15.4% من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الاحدى عشرة الأولى من العام الحالي نحو 79.5%.



السوق الرئيسي



وحظي السوق الرئيسي بنحو 285.8 مليون دينار أو نحو 28.1% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 92.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 7.4% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي التداولات خلال 11 شهرا نحو 20.4%.



وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعا في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، حينها كان نصيب السوق الأول 73.2% تاركا نحو 26.8% لسيولة السوق الرئيسي.