تسيطر على أذهان المضاربين بأسواق العملات المشفرة فرص ارتفاع سعر «بيتكوين» إلى 40 ألف دولار قريبا، حيث استطاعت العملة المشفرة الأشهر بالعالم تحقيق زيادة في سعرها تجاوزت الضعف، بارتفاعها 130% خلال 11 شهرا، بعد تعافيها من انهيار قطاع التشفير في 2022، متجاوزه بذلك أداء الاستثمار في أصول أخرى مثل الأسهم والذهب.



وقد ساهمت آمال المستثمرين في تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام القادم، مع توقعات بأن تسمح الولايات المتحدة بإدراج أولى صناديق متداولة للتعامل الفوري على «بيتكوين»، في توفير إكسير قوي لتحقيق النجاح.



استطاع صعود «بيتكوين» أن يجتاز محنة تطبيق الولايات المتحدة قيودا صارمة وضعت سام بانكمان فريد وراء القضبان بسبب الاحتيال في بورصة «إف تي إكس»، وفتحت ملفا جنائيا لبورصة «بينانس» الكبرى للرموز المشفرة ومؤسسها تشانغ بينغ شاو مع فرض غرامات كبيرة.



وعند المتفائلين، يشير هذا الاندفاع نحو تحجيم الممارسات موضع الشبهة مع طوفان تقديم الطلبات لتأسيس صناديق متداولة مؤخرا إلى نضوج هذا القطاع وفرص تبني الرموز المشفرة على نطاق أوسع.



وتقول فيونا سينكوتا، محللة أولى لأسواق المال في شركة «سيتي إندكس» (City Index): «تحتاج السوق إلى موافقة الأجهزة الرقابية على إطلاق صناديق متداولة لعملة (بيتكوين) حتى تنطلق إلى مستوى 40 ألف دولار للوحدة». وأضافت أن العملة المشفرة فقدت بعض قوتها الدافعة مؤخرا، ويعود ذلك جزئيا إلى التقلبات الكبيرة في أسعار الأسهم والعملات التي لفتت انتباه المستثمرين. وتتوقع «بلومبيرغ إنتليجنس» أن تحصل مجموعة من الصناديق للتداول الفوري على عملة «بيتكوين» على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات بحلول شهر يناير. وقد يؤدي تغيير وجهة الرهان على الأسعار أو أي عقبة غير متوقعة تعرقل صناديق الاستثمار المتداولة إلى خروج «بيتكوين» عن مسارها الصعودي، لكن معنويات المستثمرين متفائلة في الوقت الحالي.



وقال مؤسس شركة «غالاكسي ديجيتال هولدينغز» مايكل نوفوغراتز يوم الأربعاء الماضي إن سعر «بيتكوين» قد يصل إلى ذروة عام 2021 البالغة 69 ألف دولار تقريبا للوحدة خلال عام من الآن، وقد ارتفع سعر «بيتكوين» بنسبة 1% إلى 38121 دولارا في تمام الساعة 2:13 ظهرا في سنغافورة يوم الجمعة. وزادت أسعار رموز أصغر حجما مثل «إيثر».



ويدعونا واحد من المؤشرات الفنية، الذي يهدف إلى قياس قوة الدفع وراء حركة الأصول، وهو مؤشر «التقارب والتباعد في المتوسط المتحرك» أو مؤشر «إم إيه سي دي»، إلى وقفة للتفكير. فهذا المؤشر يكشف عن تراجع القوة الدافعة مؤخرا بميله إلى تسجيل قراءة سلبية. وفي نفس الوقت لم يستطع صعود «بيتكوين» أن يحسم تجاوزها مستوى 38 ألف دولار.



ويقول توني سايكامور، محلل السوق في شركة «آي جي أستراليا»، إن العملة المشفرة حاولت عدة مرات أن «تعزز تجاوزها مستوى 38 ألف دولار. وفي كل مرة تفشل محاولة الارتفاع وراء ذلك. ورغم ذلك، أعتقد أن أمام «بيتكوين» فرصة كبيرة لتجاوز مستوى 40 ألف دولار، إما بعد إعلان الموافقة على الصناديق المتداولة، أو استئناف الأصول الخطرة صعودها حتى نهاية العام».



ماذا تقول عقود الخيارات عن «بيتكوين»؟



يشير وضع المراكز الاستثمارية في سوق خيارات «بيتكوين» نحو نطاق أسعار بين 37 ألف دولار و40 ألف دولار للوحدة في شهر ديسمبر.