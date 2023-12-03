محمد الجلاهمة



عادت وزارة الداخلية لتجدد تحذيرها للمواطنين والمقيمين من خطورة التجاوب مع رسائل وهمية يبثها نصابون يزعمون بوجود غرامات مالية جراء عدم تسديد قيمة المخالفات المرورية، مؤكدة ان ما يصدر عن هؤلاء ما هو إلا عمليات نصب واحتيال الهدف منها الاستيلاء على ارصدة الاشخاص الذين يتجاوبون مع تلك الرسائل.



ودعت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها الجميع الى الانتباه وعدم التعامل مع الرسائل الوهمية او المواقع مجهولة المصدر.



وأضافت: يتم من خلال الرسائل إيهام الاشخاص بوجود غرامات مالية جراء عدم تسديد قيمة المخالفات المرورية، مؤكدة انها عمليات نصب واحتيال.



وأكدت الوزارة انها تقوم بإرسال التنبيهات على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» حال وجود مخالفات مرورية، مشيرة الى انه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة هؤلاء النصابين.



يشار الى أن رسائل النصب التي ترد تتضمن ارتكاب الشخص مخالفة مرورية تستدعي دفعها عبر البطاقة الائتمانية وتحدد كذبا موعدا للدفع، وفي حال دفع مثل هذه المخالفة الكاذبة تسرق العصابات كامل الحساب، نظرا لوجود كافة معلومات صاحب الحساب بما فيها الرقم السري .