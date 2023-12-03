أحبط قطاع الامن الجنائي ممثلا في الادارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة ضخ 14 كيلو مخدرات و42 الف حبة حشيش، وذلك بضبط 31 متهما من جنسيات مختلفة، وضبط بحوزة المتهمين سلاح ناري وذخيرة غير مرخصة. وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: «استمرارا لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 31 شخصا من جنسيات مختلفة في 18 قضية، وبحوزتهم نحو 14 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو - حشيش - كيميكال - ماريغوانا - هيروين) و42 ألف حبة من المؤثرات العقلية وسلاح ناري وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع». وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأكدت وزارة الداخلية أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة مستمرون في حربهم الشرسة وضرباتهم على تجار السموم وضبط مروجيها، وأهابت بالجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1884141.