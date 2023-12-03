منصور السلطان



أصيب شخصان بجروح وكسور نقلا على إثرها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى اثر حادث تصادم وقع مساء أول أمس في الشويخ على تقاطع جسر الرابع مع طريق محمد بن القاسم.



وكان بلاغ ورد مساء أول أمس الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري في منطقة الشويخ على تقاطع أسفل جسر الدائري الرابع مع طريق محمد بن القاسم، وعلى الفور توجه رجال دوريات النجدة والمرور والإسعاف لموقع الحادث، حيث تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة دفع رباعي وأخرى صالون، مما نتج عنه إصابة شخصين بجروح وكسور خطيرة تم نقلهما بسيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث أدخلا غرفة العناية.