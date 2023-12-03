منصور السلطان



تمكن إسناد أمن الجهراء من ضبط شخصين في منطقة الصليبية بحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاطٍ ومبلغ مالي. وأفاد مصدر أمني بأنه، خلال تجول رجال دوريات اسناد مديرية امن الجهراء مساء امس في منطقة الصليبية، تم رصد سيارة بها شخصان حاولا الفرار فور مشاهدتهما دورية الشرطة، وبعد اللحاق بهما وإجبارهما على التوقف تبين انهما بحالة تعاط، وبتفتيشهما احترازيا تم العثور على مواد مخدرة (كيميكال ـ حبوب لاريكا وكبتي) وأدوات تعاط ومبلغ مالي.



من جهة أخرى، ألقى رجال دوريات اسناد امن الاحمدي فجر امس القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره يتعاطى المواد المخدرة في منطقة المهبولة وبحوزته 36 حبة مخدرة وأدوات تعاط. وكان رجال دوريات اسناد امن الاحمدي وخلال اقامتهم نقطة تفتيش على مخرج منطقة المهبولة، صادفوا مرور سيارة «دفع رباعي» حاول قائدها تجاوز النقطة الامنية، وبعد اغلاق الطريق امامه وإجباره على التوقف وإلقاء القبض عليه تبين انه متعاط ومسجلة ضده قضية جنائية، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 36 حبة مخدرة «كبتي» وسيركوين وأدوات تعاط.



هذا، وتم إحالة المتهمين الثلاثة الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.