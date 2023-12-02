عواصم ـ وكالات: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري إنه لن يتم تبادل المزيد من الأسرى مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



وقال العاروري لقناة «الجزيرة» إن الرهائن الذين مازالوا محتجزين لدى حماس هم جنود إسرائيليون ومدنيون خدموا سابقا في الجيش الإسرائيلي.



وأضاف إنهم لن يتم إطلاق سراحهم إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار ويتم إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا القرار نهائي.



في المقابل، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: كنت على اتصال يومي مع البيت الابيض وضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد.



واضاف، في تصريح صحافي: كانت لنا مفاوضات صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن، وقال: نواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن إلى الوطن.



وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ان القتال مستمر و«وجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس»، وقال «سنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة».