أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تواصل مساعي وساطة الدوحة مع كل الشركاء لضمان استمرار جهود العودة إلى التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وشدد أمير قطر، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي كل ما من شأنه تعقيد جهود الوساطة وزيادة تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.



من جانبها، أعربت نائبة الرئيس الأميركي خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لأمير قطر على دوره وجهود دولة قطر في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفي إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.



وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما جرى استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.