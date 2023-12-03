الدوحة - فريد عبدالباقي



أطلقت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، تعويذة البطولة القارية التي ستستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا.



وجرى حفل التدشين في براحة مشيرب قلب الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير، رافقه عرض لحلقات من الفنون الشعبية قدمتها بعض الفرق الفولكلورية في قطر وفلسطين وإندونيسيا والهند.



وقالت اللجنة في بيان: تتألف تعويذة قطر 2023 من عائلة لحيوان الجربوع من خمسة أفراد، وكان قد تم تقديمها للعالم لأول مرة في كأس آسيا قطر 2011.



وتضم التعويذة أفراد العائلة بعد أن كبروا ونضجوا وأصبحوا جاهزين ليكونوا جزءا في نسخة جديدة من كأس آسيا.



وتعتبر عائلة التعويذة المكونة من سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة، شخصيات معروفة لدى مشجعي كرة القدم منذ اثني عشر عاما، عندما استضافت قطر النسخة الخامسة عشرة من البطولة القارية.



وسيبدأ المنتخب القطري، حامل اللقب والمستضيف، ضربة بداية البطولة يوم 12 يناير المقبل بمواجهة المنتخب اللبناني ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان.



وحسب نظام البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نسخة العام 2019، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي رفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.



من جانب آخر، استعاد السد صدارة الدوري القطري بعد فوزه الكاسح على الشمال 4-0، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري القطري.



وسجل رباعية السد الإكوادوري غونزالو بلاتا هدفين، وأكرم عفيف، والجزائري بغداد بونجاح، ليرفع السد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما توقف رصيد الشمال عند 9 نقاط في المركز الثامن.



وفي مباراة أخرى، فجر أم صلال مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاط الدحيل بهدف نظيف أحرزه، المغربي أسامة طنان، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بينما ظل الدحيل على رصيده بـ 16 نقطة في المركز الرابع، ويملك مباراتين مؤجلتين.



وحقق العربي فوزه الثاني تواليا في المسابقة، بعدما تجاوز المرخية 4-0، عن طريق التونسي يوسف المساكني هدفين، والإسباني رافيينا ألكنتارا، والسوري عمر السومة.



وبذلك رفع العربي رصيده إلى النقطة 12 مع مباراة مؤجلة أمام السد، ليتقدم إلى المركز السادس، في حين مني المرخية بهزيمته التاسعة، ليبقى رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.