مدير معرض الكتاب: 18,400 طالب وطالبة من 598 مدرسة ومعهد وكلية زاروا المعرض

29 دولة مشاركة منها 18 دولة عربية و11 دولة أجنبية

524 دار نشر شاركت منها 384 بشكل مباشر و 140 دارا من خلال توكيل

52 دار نشر تشارك لأول مرة في معرض الكويت للكتاب هذا العام

47 جهة حكومية ومؤسسات نفع عام ومنظمات إقليمية ودولية

فهرس المعرض ضم 171 ألف عنوان منها 11 ألف عنوان جديد

اسامة ابو السعود

اختتم معرض الكويت الدولي للكتاب دورته الـ 46 امس بأرض المعارض بمنطقة مشرف وسط حضور كبير من رواد المعرض، والذي استمر حتى 2 ديسمبر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وافتتحه وزير الإعلام ووزير الاوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري 22 نوفمبر الماضي.

وحول أصداء واحصائيات الدورية الحالية لمعرض الكويت الدولي للكتاب أكد مدير معرض الكويت للكتاب دورته ال46 خليفة الرباح، أن معرض الكتاب يعد أهم نشاط ثقافي يقام في أي دولة، ومعرض الكويت للكتاب له وزنه الثقافي على مستوى الوطن العربي، وهو وجهة وتظاهرة ثقافية يحضرها المثقفون والأدباء لمتابعة أحدث الإصدارات والأنشطة المصاحبة للمعرض.

وأضاف الرباح أن الدورة الحالية للمعرض تحمل خصوصية من حيث حجم المشاركة والاقبال الجماهيري، وكذلك على مستوى النشاط الثقافي الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

فعاليات وأنشطة

وأوضح الرباح ان المعرض هذل العام تميز بالعديد من الفعاليات التي أقيمت على مدار أيامه حيث بلغت 140 فعالية ثقافية في "رواق الثقافة" و "المقهى الثقافي"، وقد استهدفت جميع الفئات العمرية، وغطت إلى حد كبير مختلف روافد الأدب والثقافة والمعرفة.

وحول حجم المشاركة خليجيا عربيا وعالميا، كشف الرباح أن 29 دولة شاركت في المعرض هذا العام، منها 18 دولة عربية و11 أجنبية، وبلغ إجمالي دور النشر المشاركة 524 دارا، منها 384 دار نشر تشارك بشكل مباشر، و140 دار نشر من خلال توكيل، وأن هناك 52 دار نشر تشارك لأول مرة هذا العام في معرض الكويت للكتاب.

وقال إن عدد من زاروا معرض الكتاب هذا العام بلغ حوالي 360 ألف زائر، منهم حوالي 18,400 طالب وطالبة من 598 مدرسة بمختلف المراحل، وتنوعت ما بين التعليم الخاص والعام والحضانات، إضافة إلى الجامعات والمعاهد، وحوالي 47 جهة حكومية ومؤسسات أهلية ومنظمات إقليمية.

المبيعات والإقبال

وفيما أكد الرباح أن عدد العناوين المدخلة في فهرس المعرض هذا العام بلغ 171 ألف عنوان، منها 11 ألف عنوان جديد، تحدث عن آلية تحديد الكتب الأكثر مبيعا قائلا: المبيعات هي المحدد الأول، وعندما ينفد أحد الكتب من أي دار نشر خصوصا دور النشر العربية التي تكون كمية الكتب لديها محدودة بعكس الدور الكويتية التي يمكنها تزويد جناحها بالمعرض بأي كميات إضافية من الكتاب الذي يجد رواجا واقبالا من الزوار والمهتمين.

وكشف الرباح أن الكتب الأكثر مبيعا هذا العام ليست من دور نشر كويتية فقط، ولكنها تتضمن كتبا لدور نشر من مصر ولبنان، وغيرهما من الدول.

كتابنا كتابك

وقال الرباح إن حوالي 60% من دور النشر الكويتية شاركت في مبادرة (كتابنا كتابك) والتي تتضمن منح طلاب المدارس كتابا مجانيا من خلال كوبون وفرته إدارة المعرض بالتنسيق مع الناشرين الكويتيين، بهدف التشجيع على القراءة من قبل طلاب المدارس والأطفال والناشئة والشباب.

وحول التحديات التي واجهتهم في المعرض هذا العام قال: التحدي الأكبر في أي نشاط كان هو عامل الوقت، ولكننا في هذه السنة عملنا بنظام وجدول وتواقيت محددة، لذلك كان العمل سلسا ولم نواجه أي صعوبات، مشيدا بدعم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري، الذي يتابع كل كبيرة وصغيرة ويمدنا بدعمه المتواصل ويذلل أي صعوبات أو عقبات قد نواجهها.

الاهتمام بالمحتوى

وردا على مطالبات الناشرين العرب بزيادة مساحة معرض الكويت، قال الرباح: "نحن نهتم بالمحتوى الذي يقدمه المعرض وليس بالعدد، مشيرا إلى أن عدد زوار المعرض خلال العشر سنوات الماضية كان ثابتا، وإذا قمنا بزيادة عدد الأجنحة وتوسعة المساحات فسيؤثر ذلك بشكل مباشر على القوة الشرائية ومستوى المعرض، مضيفا أن الآلية الجديدة للمعرض تكمن في تقديمنا للجديد والحديث والمميز في عالم النشر، ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التي يضعها المعرض من أجل المشاركة سواء عدد إصدارات الدار ونوعيتها والجديد لديها.

جهود متكاملة

واختتم الرباح حديثه بالتأكيد على جهود المدراء السابقين لمعرض الكويت للكتاب، واستلهام الخبرات منهم والسعي نحو التطوير، مشيرا إلى أن إدارة معرض الكويت للكتاب تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الكويتي لتقديم الجديد والأفضل والمميز في عالم النشر، مبينا أن هناك نظاما لتقييم أداء إدارة المعرض، سواء للجمهور أو لدور النشر المشاركة، "ونحن ندرس كل المقترحات والآراء ونتقبل النقد بصدر رحب إذا كان نقدا بناء يدفع نحو تطوير الإدارة بشكل عام.