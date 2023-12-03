أعلن رئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، أن أعمال العنف الدامية التي وقعت في العاصمة هذا الأسبوع بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني كانت "محاولة انقلاب".

وأفاد إمبالو الذي كان يحضر مؤتمر المناخ "كوب28" في دبي بعد عودته إلى بيساو، بأنه لم يتمكن من العودة فورا "نظرا إلى محاولة الانقلاب. يتوجب عليّ إبلاغكم بأن هذا العمل سيحمل عواقب خطيرة".

وكان جيش غينيا بيساو دعا قوات الحرس الوطني إلى العودة إلى ثكناتها غداة وقوع أعمال عنف الجمعة أدت إلى مقتل شخصين على الأقل ودانتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ("إكواس") بشدة.

واندلعت اشتباكات بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين بثكنة جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتيلَين على الأقل، بحسب مسؤول عسكري.

وأفاد مسؤول عسكري آخر، طلب عدم كشف هويته نظرا إلى حساسية الوضع، بأنه تم إجلاء ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأنه تمّ تقليص الإجراءات الأمنية في بيساو، لكن مازال جنود ينتشرون حول بعض المباني الرئيسية مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وبعض الوزارات.

وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان ، أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد، بدون تحديد عددهم.

وتابع "تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم".

ودانت "إكواس" في بيان "بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو"، داعية "إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الاحداث".

وأعربت عن "تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو".