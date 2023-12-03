عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل القطاع الإداري بالتكليف بوزارة التربية فيصل الجطيلي، أن هناك إداريين ومعلمين وافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم إقامات سارية .

وقال الجطيلي في كتاب وجهه لوكيل وزارة التربية وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "يطيب لنا أن نتقدم لكم بدوام الصحة والعافية، نود إفادتكم بأنه ورد إلينا مخاطبات رسمية من وزارة الداخلية بما يفيد بوجود مجموعة من الموظفين (الإداريين والمعلمين ) الوافدين على كفالة وزارة التربية ليس لديهم إقامات سارية حتى تاريخه ، وبناء على مرسوم رقم (17) لسنه 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب فإنه ينص على (يحظر إيواء او إسكان او استخدام أي أجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعه ) وبناء على المرسوم فإنه يعتبر مخالف لقانون الإقامة، مما يعرقل الدورة المستنديه القانونية لعدم تسوية أوضاعهم .

وعليه يرجى التكرم بالتعميم على الوكلاء المساعدين في جميع قطاعات الوزارة بضرورة التأكد من صلاحية تاريخ الإقامة ومطابقتها مع الإجراءات القانونية الصحيحة.

وفي حال وجود أي موظف وافد مخالف لقانون الإقامة يرجى التكرم بمخاطبة قسم الجوازات - إدارة الموارد البشرية لاستكمال الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعهم ".