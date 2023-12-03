بداح العنزي

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين برئاسة مدير عام البلديه وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية.

وتختص اللجنة بإبداء الرأي في ما يعرض عليها من طلبات أو تسميات مقترحة للمدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين.

كما تضمن القرار أن ترفع اللجنة توصياتها بخصوص الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها من لوزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها على أن يصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات بناءً على الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للبلدية.