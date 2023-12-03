عبدالله الراكان

كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن، أن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أصدر قرارا وزاريا بشأن لائحة شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية بوزارة المواصلات.

وقال في تصريح صحافي اليوم، أن القرار الوزاري الذي أصدره الوزير مؤخرا يتضمن إدخال تعديلات على اللائحة السابقة التي تم إصدارها بالقرار الوزاري السابق رقم (83) لسنة 2023 ، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا من الوزير الشعلة بأهمية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة من خلال تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وتعديلاته.

وأكد المجرن بأن الضوابط المقررة في القرار الوزاري رقم 184 لسنة لا تخل بطلبات الترشح للمتقدمين بالاعلان السابق من الموظفين في ظل القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2023 والتي سيتم النظر فيها.

ودعا المجرن كل من يرى نفسه مؤهلا من موظفي الوزارة لشغل الوظائف الاشرافية المعلن عنها بموقع الوزارة الالكتروني -من غير المتقدمين سابقاً -وفقا للائحة المرافقة للقرار الوزاري رقم (184) لسنة 2023 ، بأن يتقدم بطلب الترشح خلال الفترة التكميلية المقررة لاستقبال الطلبات اعتباراً من تاريخ 4/12/2023 حتى 14/12/2023 ، وذلك بالحضور شخصياً لدى إدارة الشئون الإدارية في منطقة الشويخ - مبنى رقم (2) الدور (3) -قسم الشؤون الوظيفية.