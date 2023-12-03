بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبد العزيز المطيري، أن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير شؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس الصباح، أصدر قرارات وزارية بإجراء تدوير على مستوى الوكلاء في وزارة الشؤون حيث تم تكليف وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز المطيري وكيلاً مساعدًا لقطاع الرعاية الاجتماعية إلى جانب عمله، ونقل الوكيل المساعد لقطاع التنمية سالم الرشيدي، لقطاع التخطيط والتطوير الإداري.

وتعيين د. خالد العجمي وكيلا مساعدا للتنمية مع إبقاء تكليف كل من هبة الشمري وكيلا مساعدا لقطاع القانوني د.بدر العدواني وكيلا مساعدا لشؤون المالية والإدارية.

ومن جانب آخر قال المطيري إنه أصدر قرارا إداريا بتكليف مدير إدارة الرقابة والتفتيش أحمد الفريج ليكون وكيلا مساعداً لقطاع التعاوني.