مريم بندق



قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن المواطنين الموظفين في الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية يستطيعون العمل في القطاع الخاص وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية بدون أي مزايا مالية من الحكومة مثل دعم العمالة وغيرها ولا يتطلب الأمر الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.



وشدد على أنه توجد ضوابط لعمل الموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويجب عليهم الامتثال للأنظمة المحددة في عملهم مع القطاع الحكومي، والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب التصرفات المتعارضة مع مصالح القطاع الحكومي، وهناك شروط معينة قبل أن يعملوا في القطاع الخاص تنفيذا لقانون منع تعارض المصالح.



ولفت إلى أن مجلس الخدمة المدنية يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.