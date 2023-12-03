تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة جاء نصه كالتالي:



لما كان التوحد وطيف التوحد يعتبر من الاعاقات التطورية الدائمة، ويؤثر على عملية التواصل الاجتماعي بين ذوي هذه الإعاقة والأشخاص المحيطين به.



ولما كان لهذه الإعاقة من حاجة إلى رعاية تعليمية خاصة، فقد قامت مؤسسات تعليمية ونفسية دولية بأبحاث علمية لإيجاد أفضل الوسائل التعليمية لها، وقد توصلت إلى علم " تحليل السلوك التطبيقي"، والذي تم اعتماده كوسيلة جيدة في تعليم وتطوير الحالة النفسية لذوي هذه الإعاقة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

- إلزام المدارس المعتمدة لدى الهيئة العامة لشؤون الأشخاص من ذوي الإعاقة باستخدام علم " تحليل السلوك التطبيقي" " ABA " والذي تم اعتماده من قبل المؤسسات النفسية العالمية.