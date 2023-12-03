وافقت لجنة المرافق العامة في اجتماعها اليوم على اقتراح النائب داود معرفي بشأن نقل تبعية الحدائق العامة للجمعيات التعاونية.

وقال عضو اللجنة النائب د. محمد المهّان في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على المقترح بالتنسيق مع الجهات الرقابية في وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية.

وأضاف المهّان أن هذا المقترح سيسهم في منح خدمات متنوعة لأهالي المناطق العامة بشكل عام وأهالي المناطق الجنوبية بشكل خاص، نظراً لما تفتقده هذه المناطق من خدمات.

وذكر أن المقترح يوفر خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ويمنح لهم مساحات لإقامة مشاريعهم الخاصة بقيمة رمزية دون أن يتكبدوا أموالا طائلة.

وبين أن المقترح يهدف كذلك إلى الاستعانة بخدمات المتقاعدين على حسب التخصص في خدمات الحدائق ويتماشى مع ما تقدمه من مقترح بتعيين المتقاعدين على بند المكافآت في جميع مؤسسات ووزارات الدولة دون المساس براتبه الأساسي.

وثمن المهّان دور وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود الصباح لنزوله الميدان بشكل متكرر الفترة الماضية ما ساهم في افتتاح (بوتيك 33) والأسر المنتجة الذي يتسلمون إعانات من وزارة الشؤون والمقاهي الشعبية، معلناً عن افتتاح حديقة الوفرة خلال الفترة القادمة.

واختتم المهان تصريحه بقوله إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.