تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، اتصالا هاتفيا من أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا لصاحب السمو دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب سمو ولي العهد، حفظه الله، عن بالغ شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، ومثمنا هذه البادرة الطيبة، ومتمنيا سموه للملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة موفور الصحة ودوام العافية ولشعب مملكة البحرين الشقيق كل رفعة وازدهار.