أعلنت شركة نفط الكويت عن اندلاع حريق محدود في خط الشعلة خارج مركز «تجميع رقم 1» في منطقة جنوب وشرق الكويت، وذلك أثناء عمل الصيانة الدورية المجدولة، علما أن مركز التجميع تحت العزل التام أثناء أعمال الصيانة، حيث اندلع الحريق في خط الشعلة أثناء أعمال الصيانة، ما نتج عنه إصابة عدد من عمال المقاول الذين تم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المختصة لتلقي الرعاية الطبية الاولية.



وأكدت الشركة أن الفرق المعنية قامت بالسيطرة على الحريق، حيث استجابت على الفور جميع الطواقم من اسعاف واطفاء وعمليات الفرق المساندة الاخرى التابعة وذلك حسب الاجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.



وأوضحت الشركة أن عمليات الانتاج في المنطقة لم تتأثر على الاطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة.