أسامة أبوالسعود



اختتم أمس تصويت المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية والتي استمرت على مدى 3 أيام وسط حضور كبير من الناخبين.



وقال السفير المصري أسامة شلتوت في تصريحات لـ «الأنباء» ان عملية فرز الأصوات ستبدأ فور إغلاق صناديق الانتخابات وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.



واشاد السفير شلتوت بالمشاركة الايجابية الكبيرة من ابناء الجالية المصرية في الكويت ومدى وعيهم بممارسة حقهم الدستوري لانتخاب رئيس مصر القادم.



وأكد شلتوت أن الجالية المصرية في الكويت تتميز دائما بأنها في طليعة الجاليات المصرية على مستوى العالم في المشاركة بالعملية الانتخابية.



وأشاد السفير شلتوت بما شهدته الأيام الثلاثة من العملية الانتخابية من توافد اعداد كبيرة من أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا انهم ضربوا أروع الصور للمواطن المصري الحريص على مستقبل وطنه وقدموا صورة مشرفة أمام العالم أجمع بمدى حب المصري لوطنه ودعمه لجهود التنمية التي انطلقت في مختلف ربوع مصر.



وشدد السفير شلتوت على ان المصريين في الكويت قدموا مظهرا حضاريا متميزا بتوافد اعداد كبيرة من ابناء الجالية المصرية وانتظارهم اكثر من نصف ساعة قبل بدء عملية التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار ربان السفينة خلال السنوات القادمة وعبور مصر إلى بر الأمان.



واكد السفير المصري ان الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب تكاتف جميع ابنائها سواء كدول أو كشعوب لتجاوز تلك الظروف الصعبة.



وفي ختام تصريحاته جدد السفير المصري أسامة شلتوت الشكر لحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية والداخلية والهلال الأحمر الكويتي وتقديم جميع التسهيلات لإجراء العملية الانتخابية بكل يسر.



مستقبل الوطن



ومن جانبها، أشادت القنصل العام السفيرة د.هبة زكي في تصريحات لـ «الأنباء» بالمشاركة الكبيرة من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت ومدى وعيهم وارتباطهم بوطنهم في جميع الامور التي تهم مستقبل مصر.



وأعربت السفيرة د.هبة زكي عن سعادتها بمشاركة اعداد كبيرة من الأسر من أجل تحفيز الأبناء الصغار على الحضور لتنمية الروح الوطنية لديهم.



وثمنت السفيرة د.هبة زكي المشاركة المتميزة للمرأة المصرية في الكويت مؤكدة أنها دائما في مقدمة الصفوف في العملية الانتخابية.



وأشادت السفيرة د.هبة زكي بجميع الزملاء من الديبلوماسيين وموظفي السفارة والقنصليـــــة وأطقم الدعم المشاركة من القاهرة الذين كان لهم الدور الأكبر في إنجاح العملية الانتخابية وكذلك الدعم الكبير من الهيئة الوطنية للانتخابات لإنجاز عملية التصويت في اسرع وقت. كما ثمنت الدعم اللامحدود من الجانب الكويتي من وزارات الخارجية والداخلية والصحة اضافة الي الهلال الأحمر الكويتي.



دعم جهود التنمية



ومن جانبه، قال مندوب حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكويت م.أحمد الروبي إن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت حضورا كبيرا من جانب الناخبين على مدى 3 أيام المخصصة للتصويت، مشيدا بالروح الوطنية الايجابية والأداء المشرف لأبناء الجالية المصرية وظهورهم بالمظهر الحضاري الذي يليق بمصر دولة وشعبا.



واكد الروبي ان الشعب المصري وفيّ القلب منهم المصريون في الخارج وخاصة ابناء الجالية المصرية في الكويت يؤيدون جهود التنمية التي بدأها الرئيس السيسي والتي تتطلب تكاتف الجميع وراء الخطط الطموحة لبناء مصر الجديدة.



وأكد الروبي أن المصريين في الكويت يتميزون دائما بالمشاركة الايجابية في جميع الأحداث الوطنية.



وأشاد الروبي بجهود السفارة والقنصلية المصرية وعلى رأسها السفير أسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د.هبة زكي وجميع أركان السفارة والقنصلية وجميع موظفي السفارة والقنصلية الذين بذلوا جهودا كبيرة لإنجاز هذا العرس الديموقراطي.



وأشاد في هذا الاطار بما بذله اعضاء حملة الرئيس في الكويت من جهود كبيرة لتسهيل أمور الناخبين.



كما اشاد الروبي بما قدمته الكويت قيادة وحكومة وشعبا من دعم ورعاية لأبناء الجالية المصرية وما قدمته الحكومة الكويتية من تسهيلات لإنجاز العملية الانتخابية.



واعرب عدد من المصريين في الكويت عن سعادتهم بالمشاركة الايجابية في هذا العرس الديمقراطي مؤكدين ان الانتخابات دائما فرصة حقيقية للتأكيد على ترابط ابناء الجالية بوطنهم الام وتعبير عن مشاركتهم في رسم مستقبل البلاد.



وأكدوا ان الرئيس السيسي بدأ مشوارا كبيرا لتنمية مصر ولابد من استكمال تلك الخطوات حتى تعبر بمصر إلى بر الأمان وتحقق التنمية والرخاء المنشود.