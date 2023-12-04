حنان عبدالمعبود



كشف مراقب التفتيش بمحافظة العاصمة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية عبد الله الصديقي عن القيام بعدة جولات تفتيشية أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة و12 إغلاقا.



وقال الصديقي، في تصريح لـ«الأنباء»، إن قطاع التفتيش قام بعدد من الجولات حيث انقسم الى مجموعتين للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبات، مبينا أن الهدف الأساسي التأكد من سلامة المواد الغذائية والنظافة، موضحا أن من ضمن المخالفات التي تم رصدها في أحد الأسواق المركزية وجود حشرات بكثرة، وتم عمل محضر مخالفة واتلاف لمواد غذائية وجد بها صراصير، وتم اغلاق السوق.



وأشار الى أن الجولات شملت الشويخ الصناعية وفيها تم تحرير 36 محضر مخالفة منها اغلاق 10 محلات تجارية لوجود مواد غذائية في ظروف غير صحية وبأماكن غير صالحة للتخزين، وقمنا بإتلاف المواد الغذائية، وأصبح إجمالي الاغلاقات على مستوى محافظة العاصمة 12 منشأة غذائية.



وأضاف: تم اتلاف مواد غذائية لشركات في المخازن وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي وعمل محضر مخالفات، بالاضافة الى مخالفات أخرى لعمال دون شهادات صحية، حيث تم تحرير مخالفة للعامل ولصاحب الشركة، مؤكدا ان غرامة تشغيل عامل دون شهادة صحية تصل الى ألف دينار.



ولفت الى اجراء جولة على المقاصف المدرسية بوزارة التربية للتأكد من أماكن تحضير المواد الغذائية وطرق نقلها وتخزينها، حيث تم من قبل التنبيه على بعض الشركات بضرورة ان تكون السيارات مستوفاة للشروط، وأن يحصل العمال على شهادات صحية وان تكون أماكن بيع المواد الغذائية مستوفاة للشروط من حيث النظافة والتكييف وغيرها من الاشتراطات.



وتابع: لا نستغني عن الجمهور سواء مواطنون أو مقيمون لأنهم عيوننا في التفتيش، فإن كانت هناك ملاحظة أو شكوى عليهم بالتواصل مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية قسم العلاقات العامة والخط المباشر 1807770 وسنقوم بمتابعة الشكوى بالاضافة الى المراكز المنتشرة على مستوى البلاد.