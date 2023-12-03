عمان ـ كونا: قدم سفيرنا لدى الأردن حمد المري أوراق اعتماده إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.



وقال السفير المري لـ «كونا»، عقب مراسم تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي الهاشمي التي جرت في قصر بسمان، إنه تشرف بنقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى العاهل الأردني وتمنيات القيادة السياسية في الكويت للأردن الشقيق قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار.

وأشار إلى أن الملك عبدالله الثاني حمله نقل تحياته لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وأطيب تمنياته بأن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية.



وأعرب عن تطلعه إلى العمل على تعزيز وتطوير العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد المري بالعلاقات الكويتية ـ الأردنية التي تعد نموذجا للعلاقات بين الدول بفضل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما من قبل القيادتين في البلدين الشقيقين.



وقام السفير حمد المري بوضع أكاليل من الزهور أمام أضرحة الملك حسين بن طلال والملك عبدالله الأول بن الحسين والملك طلال بن عبدالله الأول.



وكان السفير المري قد شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية وشغل أيضا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.