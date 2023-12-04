عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال العامة وقعت عقد صيانة قطوعات الخدمات وطرق وساحات مؤسسات الدولة في محافظات الفروانية والعاصمة والجهراء،يحمل رقم ق ص/ ط/ 453 مع احدى الشركات بقيمة



1.7 مليون دينار. وأضافت المصادر ان فترة اعمال العقد 1095 يوما، وقد تمت ترسية هذه المناقصة على عطاء الشركة في تاريخ 18 يناير، وذلك لمطابقته الشروط والمواصفات الفنية بناء على موافقة الجهات المعنية.



ووفق بنود العقد يلتزم المقاول بإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد، كما يلتزم المقاول بضمان وصيانة الأعمال موضوع هذا العقد لمدة 1825 يوما من فترة التاريخ المحدد بشهادة التسلم الابتدائي.



وقد قدم المقاول قبل إبرام العقد لوزارة الأشغال تأمينا نهائيا بواقع 15% من القيمة الإجمالية للعقد وان هذا التأمين ساري المفعول لمدة 3010 أيام من وقت إصداره ولمدة إنجاز الأعمال للعقد بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة، مضافا إليها ثلاثة أشهر وذلك بصفة تأمين وضمان لتنفيذ العقد.



وتتضمن صيغة العقد 12 بندا، ووفق البند العاشر من العقد، يلتزم المقاول بجميع القوانين واللوائح والقرارات السارية في الكويت ذات الصلة بموضوع العقد فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقد.