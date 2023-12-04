في إطار التزامها بدعم مسيرة الشباب للقيام بدور فاعل في المستقبل، وسعيها لتعزيز أطر التعاون مع مختلف الهيئات المحلية، نظمت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، بالتعاون مع وزارة المالية، حملة توعوية حول النظام الضريبي لمدة خمسة أيام في حرمها الجامعي بهدف تعزيز الوعي الضريبي لدى طلبتها وتوجيههم نحو الفهم الشامل لأهمية الضريبة في المجتمع.



وهدفت هذه الحملة إلى تعريف طلبة الجامعة بالضريبة وأنواعها وأثرها الاجتماعي ومدى ملاءمتها لمواد الدستور وأهميتها في المجتمع، إضافة إلى توضيح الفرق بين الضرائب والرسوم. وتمحورت النقاشات بين الطلبة والمحاضرين حول القوانين الضريبية في دولة الكويت وأحكامها الحالية والمستقبلية.



شرح آليات النظام الضريبي



من متخصصين من وزارة المالية



واستضافت AUM ممثلي الوزارة في مجالات الضرائب والتدقيق والتمويل والامتثال والاستشارات الذين حرصوا على تزويد الحاضرين بشرح مفصل حول آليات النظام الضريبي، بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة للضريبة.



وبهذه المناسبة، علقت براء الغنام ـ اختصاصي أول مالي في وزارة المالية، قائلة: أود أولا شكر الجامعة على استضافتنا وإتاحة الفرصة للتفاعل مع الطلبة. فالهدف الأساسي من هذه الفعالية تمحور حول فهم الثقافة الضريبية وأثرها على المجتمع بكل فئاته، إضافة إلى تقديمنا شروحات تفصيلية للقوانين الضريبية المطبقة في الكويت لهم. فمن المهم جدا أن يكون الطلبة على اطلاع بكل تلك الأمور قبل الخوض في سوق العمل. ومن الضروري أيضا أن نشرح لهم مفهوم «دعم العمالة»، وكيف أنه يعد راتبا إضافيا من الإيراد الضريبي. وهذا مفهوم أساسي نركز عليه لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.



مشاركة وإقبال واسعان من الطلبة



والجدير ذكره أن هذه الندوات لاقت اهتماما كبيرا ومشاركة واسعة من طلبة AUM. فقد حضرها طلاب وطالبات من مختلف تخصصات إدارة الأعمال والهندسة الذين استفادوا من المعلومات لا سيما الطلبة الراغبين بخوض تجربة ريادة الأعمال بعد التخرج الذين أتيحت لهم الفرصة من أجل استيعاب نظام الضريبة، وفهم معايير النظام الضريبي في الدولة وقياس مدى تأثيره على الأعمال.



AUM تؤكد على أهمية الوعي الضريبي



للتنمية الاقتصادية



دائما ما تحرص AUM على إبقاء طلبتها على اطلاع بآخر التطورات الاقتصادية في الكويت، فضلا عن اطلاعهم على التغير الضريبي وأهميتها في التنمية الاقتصادية بهدف تشجيع الكوادر الوطنية الشابة على المشاركة البناءة في المجتمع، والمساهمة في النمو الاقتصادي.



كما تتطلع AUM إلى تكرار تنظيم المزيد من الندوات التعريفية المماثلة بهدف تعزيز بيئة عمل محفزة، إضافة إلى دعم الروح الريادية بين الطلبة. فدائما ما تحرص AUM على تمكين الشباب وتوفير الفرص الضرورية لتطورهم ونجاحهم في مستقبلهم الريادي والاقتصادي.

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