وقع الصندوق الكويتي للتنمية أمس بيانا مشتركا مع وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية البريطانية لتعزيز العمل المناخي المشترك والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تفعيل التعاون التقني بين الجانبين في مجال مكافحة العواصف الرملية والترابية في العراق والكويت ودول الجوار، والتصدي للظواهر المناخية السلبية الناتجة عنها. وقع البيان المشترك نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية وليد شملان البحر، المدير العام للصندوق بالوكالة في حين وقعتها نيابة عن وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية البريطانية أليشا فورسيث رئيسة الإدارة الاستراتيجية وتنسيق المناخ، حيث يأتي التوقيع على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28، المنعقد حاليا في مدينة اكسبو دبي بدولة الإمارات العربية. ويهدف البيان الى تأطير التعاون بين الجانبين ومن خلال برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وحكومة العراق والشركاء التقنيين ضمن ثلاثة أنشطة رئيسية تشمل انشاء نظام تشغيلي للنمذجة والتنبؤ للعواصف الرملية والترابية في جنوب العراق والكويت، وتطوير نظام الإنذار المبكر بالمخاطر المناخية للسكان المتأثرين بالعواصف الرملية، وتقديم الدعم الفني والحلول التطبيقية القائمة على الطبيعة لإدارة الموارد المائية، والحد من تدهور التربة للتخفيف من شدة العواصف الرملية والترابية، واعادة استصلاح الأراضي الزراعية.