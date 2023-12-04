توجهت صباح أمس الأحد الطائرة الإغاثية الـ32 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش الدولي لإغاثة الأشقاء في غزة وعلى متنها مجموعة من الخيام خصص جزء منها لتوسعة ومساندة مستشفى الكويت التخصصي التابع لجمعية الرحمة العالمية والجزء الآخر لإيواء الأهالي ممن فقدوا منازلهم.



وقال عضو لجنة إغاثة غزة في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم لـ «كونا» قبيل الإقلاع إنه وبعد ورود تقارير خاصة متعلقة بضرورة الاستعجال بتوسعة مستشفى الكويت التابع للجمعية في قطاع غزة جراء تزايد اعداد الجرحى تم تخصيص 500 خيمة، تم ارسال 140 خيمة منها في رحلة امس كدفعة أولى بالتنسيق مع الخارجية الكويتية فيما سيتم إرسال بقية الخيام لاحقا.



وبين أن الجمعية خصصت من بين المواد والمستلزمات ما يتجاوز 6000 خيمة بهدف مجابهة فصل الشتاء لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء في قطاع غزة.