بداح العنزي



أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة من رسوم البلدية الخاصة بإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة المستغلة بالساحات المجاورة للأنشطة المسموح بها.



تجدر الإشارة الى ان كتاب الجمعية تضمن: تعديل طلب استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالسجل الوطني - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - من رسوم البلدية للمشروعات التي تحتاج الى استئجار الساحات المجاورة للمقاهي والمطاعم ليكون التعديل كالتالي: طلب استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالسجل الوطني - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - من رسوم البلدية للمشروعات التي تحتاج الى استئجار الساحات المجاورة لكل الأنشطة المذكورة في لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة لقرار وزاري رقم 30/2021.



وقال العبدالجادر ان اللجنة احالت الحساب الختامي للبلدية عن السنة المالية 2021-2022 إلى الجلسة الرئيسية.



وذكر ان اللجنة أبقت على جدول اعمالها مقترح تعديل القرار الوزاري بشأن لائحة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.