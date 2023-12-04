بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، وتوجيه رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، وحرصا من الأمانة العامة للمجلس البلدي على مبدأ التعاون ودعما للكوادر الوطنية، استقبلت الأمانة العامة أمس الدفعة الأولى من المتدربين القانونيين لشغل وظيفة محامي «ب» وهي دفعة أولى من أصل سبع دفعات.



من جانبه، رحب الأمين العام للمجلس البلدي د.فهد حمود ابورقبة بالمتدربين وحثهم على بذل الجهد والاستفادة من الجدول المعد لهم والممتد لثمانية أيام عمل، والمتضمن شرحا عن الجلسات واللجان المنبثقة عن المجلس البلدي، إضافة إلى نبذة عن تأسيس المجلس البلدي ودوره الرائد منذ نشأته.