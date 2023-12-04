أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف حملاتها التفتيشية لرصد وإزالة مخالفات لائحتي النظافة وإشغالات الطرق البلدية في كل المحافظات بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.سعود الدبوس تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لتطبيق قوانين البلدية.



وأوضحت أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء نفذت حملة واسعة في صناعية الجهراء السبت، وذلك لرفع مستوى النظافة، وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام ومنع رمي النفايات خارج الحاويات.



وفي هذا السياق، قال مراقب النظافة العامة بفرع بلدية المحافظة الجهراء دحام العنزي إن الهدف من تكثيف الحملات الميدانية رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وذكر أن حصيلة الجولة 7 مخالفات نظافة ورفع 18 سيارة مهملة، مشيرا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.