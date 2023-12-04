لم تفلح الدعوات الدولية عموما والأميركية خصوصا لتجنب ايقاع المزيد من الضحايا المدنيين في ثني آلة الحرب الاسرائيلية عن دك قطاع غزة بالمزيد من الصواريخ والقنابل، وايقاع المزيد من القتلى والجرحى، حيث أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحافي أمس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 20 جريمة بحق المدنيين خلال 24 ساعة راح ضحيتها نحو 700 شهيد ومئات المصابين بقوا عالقين تحت أنقاض المباني.



وأكد انه مع نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص فإنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة في وقت يمارس الجيش الإسرائيلي التهجير القسري بحق سكان مناطق جديدة بمطالبتهم بالإخلاء.



يأتي ذلك فيما أعلن مصدر طبي في المستشفى الأوروبي في رفح لوكالة أنباء «شينخوا» عن انتشال جثث 9 قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت فجر أمس منزلا في حي الجنينة شرق المدينة.



وفي وسط قطاع غزة، قالت مصادر أمنية إن نحو 32 شخصا قتلوا في غارات استهدفت خمسة منازل على الأقل في مخيمي النصيرات والبريج للاجئين.



وذكرت وزارة الداخلية التابعة لحركة «حماس» أن سبعة فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على منزل شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وسقط عشرات القتلى والمصابين الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية مأهولة تعود لعائلة أبوعيطة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



وقال المسعفون إنه تم انتشال عدد من القتلى بينهم أطفال أشلاء متقطعة.



من جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن إسرائيل ارتكبت «مجزرة» جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة خلفت عشرات القتلى والمصابين.



وقال مصدر في مستشفى ناصر الحكومي في خان يونس إنه جرى نقل 37 قتيلا إلى المستشفى جراء غارات إسرائيلية على منازل في المدينة خلال ساعات.



وقالت الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بقطاع غزة إن 150 شهيدا وصلوا إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة نهار امس.



وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، انها قصفت مستوطنة أميتاي بمنظومة الصواريخ رجم قصيرة المدى من عيار 114 ملليمترا، وأنها قصفت عسقلان بدفعة من الصواريخ «ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين».



وأكدت أنها فجرت فتحة أحد الأنفاق في مجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا بعد تفخيخها بالعبوات. بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محوري الشيخ رضوان وحي النصر بمدينة غزة.



ومع تجدد القتــــال، تحولت مخـــاوف السكان من أن يكون القصف الجوي والمدفعي مجرد مقدمة لعملية برية إسرائيلية في جنوب القطاع الى حقيقة وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قواتهم بدأت عملية برية شمال خان يونس في جنوب قطاع غزة.



وقالت الأمم المتحدة أمس إن الجيش الإسرائيلي أنذر في اليومين الماضيين مناطق جديدة تشمل حوالي 25% من قطاع غزة بالإخلاء القسري. ونشر الجيش الإسرائيلي على الإنترنت خريطة مفصلة، يقسم قطاع غزة فيها إلى مئات المناطق الصغيرة بهدف ما قال إنه تسهيل أوامر إخلاء مناطق محددة قبل استهدافها.



وتشمل إحدى المناطق المخصصة للإخلاء بلدات في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة هي القرارة وخزاعة وعبسان وبني سهيلة، والتي صدرت الأوامر لسكانها بالتحرك جنوبا إلى رفح.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) إن المناطق المذكورة المهددة بالإخلاء تمثل 19% من مساحة قطاع غزة حوالى 69 كيلومترا مربعا، وكانت موطنا لحوالي 352 ألف شخص قبل بدء الحرب الإسرائيلية. كما أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة غزة (الشجاعية والزيتون والبلدة القديمة) وجباليا في شمال غزة، للإخلاء نحو المناطق الغربية من مدينة غزة.



وبحسب «أوتشا»، تغطي هذه المناطق حوالي 6% من قطاع غزة، وكانت موطنا لحوالي 415 ألف شخص، وتم إجلاء العديد منهم بالفعل.



وكرر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، على حسابه في منصة «اكس»، مطالبته لسكان ست مناطق في شرق خان يونس وما حولها بإخلاء مناطق سكنهم والتوجه إلى مناطق بديلة. وطلب أدرعي من الفلسطينيين الانتقال إلى ما وصفها «بملاجئ النازحين المعروفة» غربي المدينة بما فيها الجنوب باتجاه رفح، وأرفق تعليماته بخريطة تبرز هذه المناطق. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 1.8 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 80% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا.



في هذه الأثناء، زادت تصريحات كبار المسؤولين الأميركيين الضغوط التي تمارسها واشنطن على إسرائيل لتوخي مزيد من الحذر في الوقت الذي تحول فيه تركيز هجومها العسكري إلى الجنوب في قطاع غزة المحاصر.



وقالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، وشدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في أقوى تصريحاته منذ بداية الحرب على ضرورة حماية إسرائيل للمدنيين في غزة، واصفا إياها بأنها «مسؤولية أخلاقية وضرورة استراتيجية». وقال أوستن أمام منتدى دفاعي في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا «إذا دفعتهم (المدنيين) إلى أحضان العدو، فإنك تستبدل النصر التكتيكي بهزيمة استراتيجية».