بشار جاسم



انتهى قبل أيام الفنان الشاب صالح مشاري البلام من تصوير مشاهده بمسلسل «الفرج بعد الشدة»، من تأليف د.مشاري العميري، إخراج محمد الطوالة، ويشارك في العمل اكثر من 20 نجما من الكويت والسعودية وقطر والبحرين، منهم: عبدالله ملك، عبدالإمام عبدالله، صلاح الملا، طارق النفيسي، هيفاء حسين، أحمد مساعد، ماجد مطرب، زينب كرم، إسماعيل الراشد، عبدالله الفريح، فاطمة الدمخي، عذاري، خلود محمد، محمد اشكناني، وليد الضاعن، وآخرون، ويتحدث المسلسل بشكل عام عن أحداث المجاعة «سنة الهيلق» عام 1868 -1871.



وعن مشاركته في العمل يقول صالح لـ «الأنباء»: دوري ابن الفنان عبدالامام عبدالله، وهو من تجار الكويت، وأجسد مرحلة عمرية بالعمل من الشباب وصولا الى 40 سنة تقريبا، وساعدتني لمسات الماكيير في تكبير شكلي، مما جعل نجوم العمل يشبهوني بوالدي الفنان الراحل مشاري البلام، وأكثر من فنان قال لي «انت نسخة أبوك»، منهم شهاب حاجية، وهالشي فخر بالنسبة لي، وأحاول أن أقدم شيء بسيط من اللي قدمه والدي، وأكمل مشواره الكبير وأنتظر ردة فعل الجمهور على احر من جمر.



يذكر أن آخر أعمال صالح البلام هو مسلسل «في دروب السعي مظالم» الذي عرض في رمضان الماضي، تأليف د.مشاري العميري وإخراج محمد الطوالة.