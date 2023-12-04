بدأت الفنانة منة شلبي التحضير لتصوير فيلمها الجديد «الهوى سلطان» بعد تغيير اسمه للمرة الثالثة، حيث كان اسمه المبدئي «قاعة الأوركيد» ليتم تغييره بعدها إلى «سارة وعلي» حتى استقرت الشركة المنتجة على «الهوى سلطان» ليكون الاسم النهائي للعمل.



وكان من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في آخر أكتوبر الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل التصوير بسبب مشاركة منة في تصوير فيلم «فرقة الموت» مع الفنان أحمد عز.



ويشارك منة شلبي في بطولة «الهوى سلطان» كل من: أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعيش شلبي قصة حب مع داود خلال الأحداث.