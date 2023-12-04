أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل «المرأة في السينما»، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن أنشطة الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.



وحرص عدد كبير من نجوم الفن العربي والعالمي على حضور الحفل الذي دعا له المنتج محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، من بينهم: نبيلة عبيد، يسرا، لبلبة، نادين نجيم، ياسمين صبري، أمينة خليل، وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الفنانات العالميات أمثال: شارون ستون، وميشيل رودريغز. وتفاعلت نانسي خلال الحفل مع الفنانات المشاركات، حيث قامت بالغناء رفقة كل من يسرا ولبلبة.



يذكر أن أنشطة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كانت قد انطلقت بدورته الثالثة مساء الخميس الماضي بعرض الفيلم السعودي «حوجن» بحضور نخبة من نجوم السينما العالمية منهم: جوني ديب وويل سميث.