ناصر العنزي



أشعل العربي المنافسة على صدارة دوري زين الممتاز بعدما استرد قواه وهزم الكويت بثلاثية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما في ختام الجولة الثامنة ليتساوى الفريقان في الصدارة بـ 17 نقطة مع أفضلية الكويت بفارق الأهداف وخلفهما القادسية 16 نقطة.



ولم يمهل الأخضر خصمه لالتقاط أنفاسه وعاجله بهدف مبكر من رأس سلطان العنزي الذي أكمل كرة محولة إلى داخل مرمى عبدالرحمن كميل (6)، ثم كرر الأخضر فعله بهدف ثان وكأنه يلعب لوحده بفضل تمريرة ولمسة جميلة من عبدالرحمن الظفيري انفرد بالمرمى على اثرها مامادو ثيام ووضع الكرة بإتقان داخل المرمى (36)، ليؤكد تفوقه وسط ارتباك دفاع الأبيض والمكون من سامي الصانع وفهد الهاجري وبلال عيفة ومشاري غنام.



وقد أحسن مدرب الأخضر داركو في وضع خطته الهجومية والتي اعتمد بها على عبدالرحمن الظفيري وايمانويل ومامادو ثيام وبندر السلامة، حيث غاب عنها حمزة خابا وسفيان بوشار بداعي الإيقاف، فظهرت كرة الأخضر الأسرع في خطواتها والأكثر دقة في أهدافها، كما أجاد خط دفاع الأخضر بتواجد جمعة عبود وحسن حمدان وحمد القلاف وعيسى وليد في الدفاع عن مرمى حارسهم سليمان عبدالغفور. فيما ظهر الأبيض خلال الشوط الأول بحالة فنية متواضعة ولم يتمكن من الدفاع عن مرماه وتهديد مرمى الخصم وتاهت خطى لاعبيه وكثرت أخطاؤه في التسليم والتسلم.



وفي الشوط الثاني أجهض العربي كل محاولات خصمه وسدد له طعنة نافذة بهدف ثالث بقدم النيجيري ايوالا ومن صناعة عبدالرحمن الظفيري ايضا (65)، ليؤكد الأخضر تفوقه على الكويت رغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.



أدار المباراة الحكم النمساوي بيترو سيوتشيركا وأجاد في قراراته.