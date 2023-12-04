استمرارا في دعمها المتواصل للفرسان والفارسات المحليين، أعلنت زين عن رعايتها للموسم الثالث من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية لرياضة قفز الحواجز (موسم 2023-2024)، والذي تستمر الشركة برعايته للعام الثالث على التوالي، لتعكس التزامها المستمر بدعم رياضة الفروسية وتشجيع الرياضيين الكويتيين على التميز.



وعلى هامش فعاليات انطلاقة الموسم الجديد من الدوري، كرمت زين الفائزين الست الأوائل بفئة «الجائزة الكبرى» بالجولة الأولى في نادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح.



وكرمت زين الفائزين، حيث حل علي الخرافي بالمركز الأول، تلاه فواز السبيعي ثانيا ثم أبرار المسلم ثالثة، بينما حل غازي الجريوي في المركز الرابع ثم عبدالرحمن الفزيع خامسا ثم أنتونيو ميروزو سادسا.



وتفخر زين باستمرار تقديم الدعم لهذا الحدث الرياضي المحلي البارز الذي ترعاه منذ نشأته، وينظمه الاتحاد الكويتي للفروسية بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة، وترعى الشركة الدوري تحت مظلة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب، حيث تؤمن بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابات الكويت، خاصة مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذر في الهوية الكويتية والعربية والإسلامية.



وسيشهد الدوري تنظيم 8 جولات تقام كل جولة على يومين، ويستمر حتى مايو المقبل، كما سيشهد تنظيم بطولات دولية من فئة النجمتين والثلاث نجوم، ويشارك فيه مئات الفرسان والفارسات الذين يمثلون مختلف أندية الفروسية العامة والخاصة في البلاد.