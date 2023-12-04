يعقوب العوضي



تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة، حيث يلتقي على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم كل من التضامن برصيد 3 نقاط مع الساحل دون رصيد في الـ 5:15 مساء، والكويت بـ 11 نقطة مع اليرموك بـ 7 نقاط في الـ 7:15 مساء، وعلى صالة الشباب يتواجه الشباب بـ 6 نقاط مع برقان بـ 11 نقطة في الـ 6:30 مساء.



ويتصدر برقان الترتيب العام مؤقتا فيما يحتل الكويت الوصافة، بينما يأتي ثالثا العربي بـ 8 نقاط ثم كاظمة واليرموك والقادسية بـ 7 نقاط، وفي السابع الشباب والتضامن ثامنا الساحل تاسعا والصليبخات في المركز الأخير.



ويتطلع برقان لمواصلة الصدارة خاصة بعد تألقه في بطولة الاتحاد والتي حقق فيها وصافة الترتيب العام، بينما يبحث الشباب عن 3 نقاط تقفز به إلى فرق المقدمة لتضمن له المنافسة على منصة التتويج، وفي لقاء الكويت تنصب الترشيحات لـ «الأبيض» نسبيا، ولكن اليرموك يدخل المباراة لتعويض خسارته الأخيرة في الجولة الماضية وتضميد الجراح.