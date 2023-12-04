اختتمت الجمعة الماضي بطولة التحدي الدولية التابعة لاتحاد النخبة الدولية E.I.F والتي شارك فيها أكثر من 200 لاعب للفنون القتالية من الهواة والمحترفين.



وقد فاز بكأس المركز العام الأول فريق النخبة الدولية وجاء ثانيا فريق القمم الشامخة وفريق الليون تيم ثالثا، وفريق سترونج راس السالمية رابعا، كما حصل اللاعب محمد عبدالستار جاويش على حزام الاحتراف لأول مرة في الوطن العربي في مرحلة البراعم تحت 12 سنة بعد فوزه في 4 مباريات، وأيضا فوز محمد يسري بحزام مرحلة الشباب بعد فوزه في 3 مباريات، بينما فاز بلقب أحسن لاعب في مرحلة المواهب تحت 7 سنوات مواليد 2017 اللاعب نايف طارق الواوان من فريق الليون تيم، وفي مرحلة الرجال حصد حزام البطولة المحترف شريف صابور زهري.



وقد أعرب مدير البطولة البروفيسور محمد الصراف عن شكره لجميع المشاركين والمحكمين والمنظمين لبطولة الفنون القتالية، وقال إن البطولة ساهمت في تطوير رياضة الفنون القتالية، ودفعها قدما لتتبوأ مكانة متميزة على خارطة الرياضات القتالية إقليميا، وقاريا، ودوليا، كما أن الهدف الأول من البطولة يتمثل في نشر اللعبة على مستوى العالم، واستقطاب العديد من الموهوبين، ومحبي هذا النوع من الرياضة، وتشجيع الأبطال على الاستمرار في تطوير قدراتهم الفنية والبدنية، وصولا إلى المستويات العالمية. من جانبه، ذكر رئيس اتحاد «النخبة ماستر» عيد خليفة إن البطولة تأتي ضمن سلسلة من البطولات التي أقيمت خلال الأعوام السابقة، مضيفا: «سعينا خلال البطولة إلى اكتشاف وصقل المواهب الشابة من مختلف الدول العربية، وصناعة الأبطال للتنافس في أجواء رسمية معتمدة، وتكريم المتميزين منهم».