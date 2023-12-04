عبدالعزيز جاسم



عقد أمس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية في مقر اللجنة بمنطقة جابر الأحمد.



وزكــــت الجمعيــة العمومية مرشح اتحاد التايكونــدو لرئاســة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر رئيسا للجنة للدورة الثانية على التوالي (2023-2027).



كما زكت الجمعية العمومية مرشح اتحاد كرة السلة الشيخ مبارك فيصل النواف لمنصب نائب رئيس اللجنة، فيما زكت أيضا مرشح اتحاد السباحة أمين السر الحالي للجنة الأولمبية حسين المسلم للمنصب نفسه.



إضافة إلى تزكية 6 مرشحين خلال الانتخابات، وهم: الشيخ جابر ثامر الأحمد مرشح اتحاد كرة القدم، وعلي المري مرشح نادي الريشة، ونائل العوضي مرشح نادي الدراجات الهوائية، ومساعد العجيل مرشح النادي البحري، وغازي الجريوي مرشح اتحاد الفروسية، وعلي الدبوس مرشح اتحاد كرة اليد، فيما انسحب مرشح نادي الترايلثون عبدالعزيز الزيد.