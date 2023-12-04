قال مركز العجيري العلمي ان موسم «المربعانية» دخل مبكرا هذا العام إذ استشعر به في الكويت مع مطلع شهر ديسمبر الجاري.



وذكر المركز في بيان لوكالة «كونا» أن «المربعانية» تأتي عقب انتهاء موســم الوسـم في 6 ديسمبر من كل عام، مبينا أن وقت دخولها غير ثابت ويقترن بتحولات في درجة حرارة الطقس من الدفء إلى البرودة.



وأشار إلى أن موسم «المربعانية» يمتد 39 يوما يشعر خلالها بالبرد وتتخللها ثلاثة نجوم يستمر كل منها 13 يوما وهي: الإكليل والقلب والشولة، ويكون أول الموسم متميزا بشدة البرد.



وأوضح أن «المربعانية» تتميز بطول الليل وقصر فترة النهار، لافتا إلى تذبذب درجات الحرارة خلال الجزء الأول من الموسم بين انخفاض وارتفاع.