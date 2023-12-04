ثار بركان في غرب إندونيسيا أمس، مطلقا عمودا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر، ما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته، وفق ما أفاد مسؤولون. وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة، والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب. وسجل 70 شخصا مرورهم في نقطتي دخول إلى ميرابي منذ أمس الأول عبر نظام الحجز عبر الإنترنت، وفقا لوكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في غرب سومطرة.



وقالت رئيسة الوكالة بالإنابة ديان إندرياتي في بيان بالفيديو «فريق الوكالة يجري عمليات إجلاء. أجلي 28 شخصا ومازالت الجهود تبذل لإجلاء الباقين. نأمل ألا تكون هناك وفيات وأن يكون الجميع آمنين». وقد لا يخطر بعض المتنزهين السلطات عند دخول هذه المناطق أو مغادرتها، لذلك يبقى العدد الحقيقي للمفقودين غير المعروفين غير واضح.



وقال هيندرا غوناوان، رئيس المركز الإندونيسي لعلم البراكين في بيان إن الرماد رصد على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق قمة ميرابي، مشيرا إلى أن «الثوران لايزال مستمرا». ويعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى عام 2010 حين تسبب في مقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالي 280 ألف نسمة.