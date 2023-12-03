باريس ـ أ.ف.پ: مثل منفذ هجوم بالسكين والمطرقة وقع قرب برج إيفل في باريس أمام المحققين، غداة اعتداء أسفر عن مقتل سائح شاب وجرح اثنين آخرين.



وأوقف المهاجم، ويدعى أرمان راجابور مياندواب وهو فرنسي يبلغ 26 عاما مولود لأبوين إيرانيين، بعيد الاعتداء وأودع الحبس الاحتياطي.



وقال المدعي العام لمكافحة الإرهاب جان-فرنسوا ريكار، المكلف بالتحقيق خلال مؤتمر صحافي، إن منفذ الهجوم بايع تنظيم «داعش» ووالدته أبلغت عن قلقها من تصرفاته.



وترأست رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اجتماعا أمنيا، حيث أكدت أن البلاد «لن تستسلم للإرهاب».



ووقع الأحداث مساء يوم السبت في الموقع السياحي القريب من جسر يربط بين ضفتي نهر السين.



وفي بادئ الأمر، طعن المهاجم سائحا يبلغ 23 عاما يحمل الجنسيتين الألمانية والفلبينية، ومن ثم هاجم رجلين آخرين بمطرقة ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة وهما فرنسي يبلغ 60 عاما وبريطاني يبلغ 66 عاما واصيب في عينه، بحسب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

ونددت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بالواقعة التي وصفتها بأنها «جريمة شنيعة».



وتم تداول تسجيل ڤيديو من دون صوت على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر شرطيين بصدد اعتقال رجل يرتدي ملابس سوداء ووجه مخفي جزئيا، ثم يتراجع للابتعاد عنهم في الشارع ملوحا بمطرقة.



وقال رئيس بلدية الدائرة 15 في العاصمة الفرنسية فيليب غوجون، في تصريح لـ «فرانس برس»، إن المهاجم قال للشرطيين لدى محاولتهم اعتقاله إنه يحمل حزاما ناسفا، لكنه لم يكن كذلك.



والمشتبه به معروف بتطرفه ومعاناته اضطرابات، وقد ردد «الله أكبر» عند حصول الوقائع، وفقا لمصدر في الشرطة.



وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن المهاجم قال لعناصر الشرطة الذين اعتقلوه إنه «لم يعد يمكنه تحمل موت المسلمين في أفغانستان وفلسطين»، وإن فرنسا «متواطئة في ما تفعله إسرائيل» في قطاع غزة.



وأوضح وزير الصحة أوريليان روسو أن المهاجم أخضع «لمتابعة» نفسية من دون أن يدخل المستشفى.



وكان أرمان راجابور مياندواب يعيش مع والديه في منطقة إيسون وفقا لوزير الداخلية، وقد نشر شريط ڤيديو على الشبكات الاجتماعية أعلن فيه مسؤوليته عن هجومه، حسبما أكدت مصادر شرطية وأمنية لـ «فرانس برس». وفي الڤيديو، يتحدث المهاجم عن «الأحداث الجارية، وعن الحكومة ومقتل مسلمين أبرياء»، حسب مصدر أمني.