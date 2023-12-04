أطلق مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس البرنامج التدريبي «التحرير الإلكتروني» والذي يستمر حتى 7 ديسمبر الجاري، ويعنى بتعريف الصحافة الإلكترونية ومميزاتها ومتطلباتها.



ويتطرق البرنامج، الذي يقدمه الباحث الصحافي الأردني حسين الصرايرة، إلى أساسيات الفنون الصحافية وأنواعها وأنماط التحرير الإلكتروني والنماذج العالمية في التحرير الصحافي والأشكال الصحافية الإلكترونية، بالإضافة إلى تطور الاتصال وصناعة المضمون بين النظرية والتطبيق.



ويتناول البرنامج كذلك تحديد الجمهور ولغة التحرير والمصادر المفتوحة وتقنيات البحث واختيار العناوين وبناء الفقرات، وكذلك أخلاقيات الصحافة الإلكترونية إلى جانب العمل على تنفيذ مشاريع تحريرية.



ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة، ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.